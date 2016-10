Bayreuth. Nach der brisanten Entdeckung von DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt am Fundort von Peggys Leiche haben die Ermittler bislang keine neuen Erkenntnisse. Es werde natürlich am Wochenende durchgearbeitet, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Am Donnerstag hatten die Ermittler mitgeteilt, dass am Fundort der Skelettteile der 2001 verschollenen neunjährigen Peggy aus Oberfranken Genmaterial des mutmaßlichen NSU-Terroristen Böhnhardt entdeckt worden war.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder