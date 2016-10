Klimakonferenz einigt sich auf Reduzierung von FKW-Gasen Vertreter von fast 200 Staaten haben sich bei einer Konferenz in Ruanda auf die Reduzierung des weltweiten Gebrauchs von Fluorkohlenwasserstoffen geeinigt. Die Gase, die heute insbesondere in Kühlschränken und Klimaanlagen zum Einsatz kommen, gelten als besonders klimaschädlich. In der in Kigali getroffenen Vereinbarung verpflichten sich die entwickelten Länder, darunter die USA und die meisten europäischen Staaten, den Einsatz der Gase bis 2019 um zehn und bis 2036 um 85 Prozent zu verringern. Entwicklungsländern wird mehr Zeit eingeräumt. Mit den Beschlüssen wird das Montrealer Protokoll von 1987 fortgeschrieben, mit dem das Verbot der damals gebräuchlichen ozonzerstörenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe vereinbart worden war. Wissenschaftlern zufolge könnte mit einer schnellen Reduzierung von FKW-Gasen die Erderwärmung um ein halbes Grad Celsius verringert werden.