Tropisches Tief setzt Vietnam unter Wasser Nach heftigen Niederschlägen sind in Vietnam mindestens elf Menschen getötet worden. In vier zentral gelegenen Provinzen hatten die Regenfälle Flüsse über die Ufer treten lassen. Ursache für das Unwetter ist ein tropisches Tief, dass bereits am Mittwoch erheblichen schaden angerichtet hatte. Tausende Menschen sind seither von der Außenwelt abgeschnitten, ihnen fehlt Nahrung, die Stromversorgung ist zusammengebrochen. Das teilte die Regierung am Samstag mit. Demnach seien mindestens 30.000 Häuser unbewohnbar geworden. Dutzende ausländische Touristen saßen fest, Flüge wurden gestrichen, Züge blieben stecken. Der tropische Sturm Sarika, der sich am Wochenende von den Philippinen in Richtung Vietnam bewegte, wird den Behörden zufolge für weiteren Niederschlag in Vietnam sorgen.