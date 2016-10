Geisterfahrer verursacht Unfall – Drei Menschen tot

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 43 nahe Dortmund zwei Menschen mit in den Tod gerissen. Zwei Autos krachten in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Witten-Heven mit voller Wucht frontal ineinander, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte.„Die beiden 28 und 36 Jahre alten Fahrer...