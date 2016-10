Der König ist tot, wo bleibt der König? Die Staatstrauer nach dem Tod von König Bhumibol in Thailand könnte nach Expertenansicht die Konjunktur des Landes vorübergehend schwächen. Die Regierung in Bangkok ordnete für 30 Tage einen Verzicht auf Festlichkeiten an und bat Botschaften darum, Touristen um Zurückhaltung zu bitten. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes. Er macht rund zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Auf den Märkten Bangkoks konnten sich zumindest Bekleidungshändler über eine gestiegene Nachfrage freuen. Viele Thailänder wollen der Trauer um ihren Monarchen mit schwarzen T-Shirts Ausdruck verleihen. Die Militärregierung hatte dies nach dem Tod des Königs empfohlen. Der 88-jährige Bhumibol war am Donnerstag nach längerer Krankheit gestorben. Er war so lange auf dem Thron wie kein anderer Monarch. Offiziell kommt dem König in Thailand seit Ende der absoluten Monarchie keine politische Macht zu. Bhumibol aber galt als einheitsstiftende Figur, mehrfach war es ihm gelungen, Streit zwischen verfeindeten Gruppierungen zumindest vorübergehend zu befrieden. Die königliche Familie wird in Thailand durch das Gesetz geschützt. Wer Kritik äußert oder das Ansehen der Familie, auch durch mediale Berichterstattung herabsetzt, muss mit Strafverfolgung und mehreren Jahren Haft rechnen. Auch über die Thronfolge darf nicht diskutiert werden. Unter diesem speziellen Schutz wird auch Bhumibols Nachfolger stehen - aller Voraussicht nach dessen Sohn Kronprinz Maha Vajiralongkorn, der in den vergangenen Jahren bereits einige Pflichten des Vaters übernommen hatte. Der mehrfach geschiedene 64-jährige Kronprinz gilt vielen als Exzentriker und als im Volk sehr viel weniger beliebt als seine Eltern, der verstorbene König Bhumibol und die schwer erkrankte Königin Sirikit. Aufsehen erregte der Prinz in Deutschland im Juni 2011, als sein Flugzeug, eine Boeing der königlichen Luftwaffe, auf dem Flughafen München von einem bayerischen Gerichtvollzieher gepfändet wurde. Dabei ging es um die Forderungen eines deutschen Baukonzerns gegen die thailändischen Staat in Millionenhöhe. Bis Maha Vajiralongkorn den Thron besteigt, könnte noch einige Zeit vergehen. Nach Angaben der Militärregierung will der Prinz zunächst um seinen Vater trauern. Die Regentschaft liegt derzeit beim Vorsitzenden des Kronrats.