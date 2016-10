Germanwings-Absturz: Opferanwälte fordern neue Ermittlungen

Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Die Gedenkstätte für Germanwings-Absturzopfer auf dem Waldfriedhof in Haltern am See in NRW. 16 Schüler und zwei Lehrkräfte eines Halterner Gymnasiums kamen bei dem Absturz ums Leben. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto