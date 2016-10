Im Tank über die Grenze - Slowakische Polizei fasst Schlepperbande Bei einer Serie von Razzien in der Slowakei sind in dieser Woche insgesamt fünf mutmaßliche Schlepper verhaftet worden. Ihnen drohen nach Angaben der slowakischen Polizei Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren. Demnach sollen die Männer Menschen aus Syrien, Pakistan und Afghanistan in speziell umgebauten Kraftfahrzeugtanks transportiert und dafür jeweils bis zu eintausend Euro kassiert haben. Dieses von der ungarischen Polizei herausgegebene Film- und Fotomaterial zeigt einen Mann, der aus einem Tank an der Unterseite eines Fahrzeugs steigt. Die Bilder sollen an einem ungarischen Grenzübergang aufgenommen worden sein, so die slowakische Polizei. O-TON DENISA BALOGHOVA, SLOWAKISCHE POLIZEI "Zoltan F., einer der mutmaßlichen Schlepper hat Fahrer angeworben und LKW in der Slowakei und in der Tschechischen Republik gemietet. Dabei hat er gefälschte Papiere vorgelegt." Die nun festgenommenen fünf Slowaken sollen allein im vergangenen Jahr mindestens 300 Migranten von Ungarn nach Westeuropa geschmuggelt haben, vor allem nach Italien und Deutschland.