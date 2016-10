Wirbelstürme hinterlassen Verwüstung auf den Bermudas, in Haiti und im Südosten der USA Hurrikan "Nicole" hat auf seinem Weg die Bermuda-Inseln passiert. Bereits am Donnerstag Ortszeit traf der Wirbelsturm auf das britische Überseegebiet im Atlantik und sorgte für Stromausfälle und beschädigte Häuser. Nach Angaben der Regierung kam es zu keinerlei ernsthaften Verletzungen oder gar Todesopfern. Und doch war "Nicole" der heftigste Wirbelsturm auf den Bermudas seit mehr als einem Jahrzehnt, mit mehr als 195 Kilometern in der Stunde. Wieder auf dem offenen Meer verlor der Sturm an Stärke und wurde von den Wetterbehörden im US-Bundesstaat Florida auf die Kategorie zwei herabgestuft. Auf dem amerikanischen Festland haben die Menschen ebenfalls unter den Folgen eines heftigen Sturms zu leiden. Hurrikan "Matthew" hatte zuvor die von Naturkatastrophen gebeutelte Karibikinsel Hispaniola durchpfl��gt und in Haiti mehr als 1000 Menschen getötet sowie großen Schaden angerichtet. In den US-Bundesstaaten North Carolina, South Carolina, Florida und Georgia kamen durch den Wirbelsturm der Kategorie 5 insgesamt mindestens 30 Menschen ums Leben.