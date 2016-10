US-Behörden verbieten Samsungs Galaxy Note 7 in Flugzeugen

US-Behörden haben Samsungs Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 komplett aus dem Luftverkehr in den Vereinigten Staaten verbannt. Per Notverordnung sei es Passagieren ab Samstag generell untersagt, Geräte des Modells sowohl bei Inlandsflügen als auch bei Reisen in und aus den USA in die Maschinen zu...