Neue Spur im Fall "Peggy" führt zum NSU Bundesinnenminister Thomas de Maiziere reagierte bestürzt auf die Nachricht, der NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt könnte auch etwas mit dem Tod von Peggy zu tun haben. "Dass jetzt aber der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Täter auch noch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte, ist unfassbar." In diesem Wald wurden im Juli 2016 die Überreste von Peggy gefunden. Das Mädchen galt mehr als 15 Jahre lang als vermisst. Zunächst vermuteten die Ermittler den Täter im näheren Umfeld des Opfers aus Lichtenberg. Seit Donnerstag gibt es eine neue Spur. Die DNA auf einem Stofffetzen in unmittelbarer Nähe der Leiche führt zum Uwe Böhnhardt. Der Bürgermeister von Lichtenberg, Holger Knüppel, hofft nun auf Aufklärung. "Das Wichtigste ist eigentlich für Lichtenberg, dass hier Ruhe einkehren kann, dass man nicht in irgendeine Ecke geschoben wird, sondern, dass man jetzt wirklich aufgrund dieser neuen Erkenntnisse sieht, dass ein Mörder nicht hier aus dem Ort kommt. Das ist der Hauptgrund." Der Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess, Mehmet Daimagüler, kann sich durchaus eine Zusammenhang vorstellen. Am letzten Wohnort des NSU-Trios hätten Ermittler kinderpornographisches Material festgestellt. Er fordert eine umfassende Überprüfung aller Kindertötungsdelikte seit 1990 und einen neuen DNA-Datenabgleich. "Ich erwarte von den Sicherheitskräften, dass sie jetzt tatsächlich das umsetzen, was politisch versprochen wurde. Wir haben festgestellt, dass es über 700 Tötungsdelikte seit der Wiedervereinigung gibt, die möglicherweise einen rechtsradikalen Hintergrund haben. Da möchte ich jetzt erst einmal hören, wie der Abgleicherfolg ist. Gab es einen Abgleich, gab es Bezug zum NSU." Die Ermittlungen laufen zurzeit noch. Auch eine mögliche DNA-Verunreinigung kann nach aktuellen Stand noch nicht ausgeschlossen werden.