Bilder der Woche CHEMNITZ / LEIPZIG - Sprengstoff-Fund in Chemnitz - Mutmaßlicher Bombenbauer auf der Flucht Fahndung nach al-Bakr - Verstärkte Kontrollen an Flughäfen Festnahme in Leipzig - Syrer überwältigen al-Bakr und verständigen Polizei Al-Bakr erhängt sich - Sächsische Behörden in der Kritik USA - Zweites TV-Duell - Trump und Clinton liefern sich Schlagabtausch THAILAND - Thailand - König Bhumibol stirbt im Alter von 88 Jahren HAITI - Nach Hurrikan "Matthew" - Angst vor der Cholera in Haiti USA / SÜDKOREA - Nach Bränden - Samsung nimmt Galaxy Note 7 vom Markt IRAK - Irak - Millionen Muslime begehen Aschura-Fest SÜDAFRIKA - Südafrika - Ausschreitungen nach Studentenprotesten USA - Frodeno verteidigt Ironmantitel - Drei Deutsche auf dem Siegertreppchen USA - Abkühlung im Zoo - Eisbär im Eiskübel