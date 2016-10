Wohin mit dem König? Die Sonne scheint über Nova Gorica und begrüßt so auch noch im Oktober seine Besucher. Die kommen nicht ausschließlich der Stadt im äußersten Westen Sloweniens wegen. Viele statten hier einem königlichen "Einwohner" einen Besuch ab, dem 1836 verblichenen Karl, König von Frankreich und Navarra. Karl X., wie man ihn nennt, war im November vor 180 Jahren im benachbarten, damals österreichischen Görz gestorben, an der Cholera. Der Tod ereilte ihn im Exil, wenige Jahre zuvor hatte ihn die Julirevolution aus Amt und Würden gefegt. Seit fast zwei Jahrhunderten ruht seine Leichnam hier im Kloster von Kostanjevica. Eine kleine Ewigkeit. Und doch könnte sich dies bald ändern. Denn aus der französischen Heimat des Königs werden Rufe nach einer Heimführung seiner sterblichen Überreste laut. Eine beunruhigende Sache, findet der Bürgermeister von Nova Gorcia, Mateh Arcon. O-TON MATEJ ARCON, BÜRGERMEISTER VON NOVA GORCIA "Wir haben aus den Medien davon erfahren. Natürlich halten wir gar nichts von dieser Idee, vor allem weil der König schon so lange hier ruht. Er ist teil unseres kulturellen Erbes. Außerdem war es sein letzter Wille, er hat den Ort seiner Beisetzung selbst gewählt." Der Ursprung des royalen Ungemachts liegt hier, in der Kathedrale von Saint Denis bei Paris. Jahrhundertelang wurden hier die Könige von Frankreich und ihre Angehörigen begraben. In der Krypta ruhen auch die Vertreter der königlichen Dynastie der Burbonen. Erschüttert wurde diese Tradition durch den Beginn der französischen Revolution im Jahr 1789. in der Folge riss der wütende Mob die sterblichen Überreste aus ihren Gräbern, seither fehlen einige Monarchen. Umso wichtiger, dass Karl X. möglichst bald heimkehrt, findet Philippe Delorme, Ehrenpräsident eines Vereins, der sich für die Rückkehr des Monarchen einsetzt. O-TON EHRENPRÄSIDENT DER GESELLSCHAFT ZUR RÜCKKEHR KARLS X. "Wir wollen die Familie in dieser Krypta der Bourbonen vereinen. Dort ruhen Ludwig XI., Marie-Antoinette und Ludwig XVIII. Seit zwei Jahrhunderten wartet hier ein Grab auf Karl X." Doch, da könnte ja jeder kommen. Ohne ein offizielles Gesuch der französischen an die slowenische Regierung wird es keine Überführung des Leichnams geben. Bis es irgendwann soweit ist, werden sich die slowenische Stadt Nova Gorcia und die dortige Grablege Karls X. der medialen Aufmerksamkeit erfreuen und möglicherweise noch mehr Besucher anlocken.