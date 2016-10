Harry-Potter-Vorgeschichte kommt mit mehr Folgen O-TON J.K. ROWLING Eine Nachricht, die die Fans des Harry-Potter-Universums freuen dürfte: J.K. Rowling, Autorin der Fantasy-Romanreihe rund um den Zauberschüler, hat angekündigt, den für das Kino geplanten Vorläufer der Geschichte von drei auf fünf Teile aufzustocken. „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" lautet der Titel der Episode, die im November in die Kinos kommen soll. Der Ableger spielt Jahrzehnte vor Harry Potters Geschichte, im Jahr 1926. Am Donnerstag waren Fans weltweit eingeladen, sich in ausgewählten Kinos ein Bild der "Phantastischen Tierwesen" zu machen. In London standen zudem die Schauspieler des Films Rede und Antwort. Manch bekannte Rolle muss Regisseur David Yates allerdings erst noch besetzen. DIRECTOR DAVID YATES "Dumbledore wird im zweiten Teil eingeführt, ein junger Dumbledore. Ich muss also junge Dumbledores casten. Ehrlich gesagt habe ich sogar morgen einen Termin, bei dem wir entscheiden wollen, wen wir als jungen Dumbledore einladen. Mehr darf ich nicht verraten." Rowling selbst schrieb erstmals das Drehbuch. Zur eigentlichen Handlung der Reihe ist noch nicht viel bekannt. In New York kommen dem Magiezoologe Newt Scamander bei einem Zwischenstopp einige seiner Kreaturen abhanden und sorgen in der Stadt für reichlich Chaos. Alles weitere können Fans hierzulande ab dem 17. November in den Kinos erfahren.