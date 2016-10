Starke Frauen mit der „Goldene Bild der Frau“ ausgezeichnet

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und Frauen in schönen Kleidern – mit großem Staraufgebot wurde am Donnerstagabend im Stage Theater an der Elbe die „Goldene Bild der Frau“, Deutschlands wichtigster Frauenpreis, verliehen. Unter den mehr als 500 Gästen aus Showbusiness, Wirtschaft, Politik und...