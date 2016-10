DNA von Uwe Böhnhardt am Fundort von Peggy K. sichergestellt Am Fundort der im Juli diesen Jahres entdeckten, sterblichen Überreste des vor 15 Jahren verschwundenen Mädchens Peggy K. sind auch DNA-Spuren festgestellt worden, die Uwe Böhnhardt zuzuordnen sind. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstagabend. Böhnhardt ist dem rechtsextremen "Nationalsozialistischen Untergrund" NSU zuzuordnen. Die genaueren Umstände des Fundes bedürfen weiterer Ermittlungen, teilten die Behörden mit. Etwa in welchem Zusammenhang die DNA-Spur gesetzt wurde, wo sie entstand und ob sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. stehe. Die Untersuchung stünde noch am Anfang. Neben dem Generalbundesanwalt seien auch das Bundeskriminalamt, das bayerische Landeskriminalamt und die thüringische Polizei über die neuen Erkenntnissen unterrichtet und eingebunden worden.