Sächsischer Justizminister: "Das hätte nicht passieren dürfen" Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet SEBASTIAN GEMKOW (CDU), JUSTIZMINISTER SACHSEN "Der Terrorverdächtige Dschaber Al-Bakr hat sich gestern in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig selbst das Leben genommen. Das hätte nicht passieren dürfen, es ist aber leider geschehen. Obwohl wir nach dem jetzigen Stand alles Mögliche getan haben, um das zu verhindern. Leider haben sich die Prognosen der beteiligten Fachleute nicht bestätigt, so dass es zu diesem Ereignis gekommen ist." ROLF JACOB, LEITER JVA LEIPZIG "Von unserer sehr erfahrenen Psychologin wurde eingeschätzt, dass er ruhig, zurückhaltend war. Durchaus interessiert war, wie es mit dem Haftalltag weitergeht. Er hat auch entsprechende Fragen gestellt: 'Was ist, wenn ich jetzt weiter keine Nahrung zu mir nehme, was passiert dann.' Ihm wurde natürlich erklärt, dass ihm natürlich Nahrung immer angeboten wird, zu essen, trinken, regelmäßig. Es ist dann im Befund der Psychologin nach diesem sehr ausführlichen Gespräch eingeschätzt worden, dass eine akute Suizidgefahr nicht besteht und sie dem Abteilungsteam vorgeschlagen hat, doch die Kontrollfristen von 15 Minuten auf 30 Minuten zu erhöhen. Die letzte reguläre Kontrolle war 19:30 Uhr. Gegen 19:45 Uhr an diesem Tag hatte ein Stationsbediensteter und eine Anwärter, die sich also in der Ausbildung zur Justizvollzugsbediensteten befindet, Dienst auf dieser Station. Und diese junge Anwärterin hat gesagt: ' Na ja, ich geh trotzdem noch mal 'ne Runde laufen, obwohl die halbe Stunde noch nicht rum ist. Nach 'ner Viertel Stunde etwa gegen 19:45 Uhr hat sie also auch diesen Haftraum kontrolliert und hat festgestellt, dass er stranguliert am Zwischengitter mit Bekleidung, die er hatte, dieser Anstaltskleidung, dem T-Shirt dort stranguliert sich hatte. Daraufhin hat sie sofort Alarm ausgelöst."