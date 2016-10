Dickhäuter aus misslicher Lage gerettet Happy End für drei wilde Elefanten in der chinesischen Provinz Yunnan. Die Dickhäuter, darunter ein Jungtier, waren zwei Tage lang in einem mit Wasser gefüllten Reservoir gefangen gewesen, während Mitglieder ihrer Herde am Beckenrand über die verunglückten Dickhäuter wachten. Helfer begannen schließlich einen Teil des Beckens aufzubrechen und einen Kanal zu graben, um den Elefanten die Flucht zu ermöglichen. Die örtlichen Behörden gingen davon aus, dass zuerst das Elefantenbaby in das Wasserbecken fiel, und die Erwachsenen Tiere versuchten das Jungtier zu retten, in dem sie auch in das Becken stiegen.