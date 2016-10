Reaktionen nach Suizid von Terrorverdächtigem Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber A. mehren sich die kritischen Stimmen. A. hatte sich nur wenige Tage nach seiner Festnahme nach Angaben der Behörden das Leben genommen. Der 22-jährige Syrer soll sich nach Medienberichten, die das sächsische Justizministerium bestätigt haben soll, in seiner Zelle erhängt haben. Zahlreiche Politiker äußerten Unverständnis und Kritik über den Vorfall, so auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig twitterte: 'Was ist denn da los." Ihr Parteikollege, der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, bezeichnete die Nachricht über den Suizid als irre. Dschaber A. Pflichtverteidiger Alexander Hübner sprach von einem Justizskandal und erhob schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Den Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt sei das Suizid-Risiko des Beschuldigten bekannt gewesen und auch im Protokoll vermerkt worden. A. habe sich seit seiner Festnahme im Hungerstreik befunden. Er habe bereits Lampen zerschlagen "und an Steckdosen manipuliert". Hübner sagte, noch am Nachmittag sei ihm telefonisch versichert worden, dass der in Einzelhaft sitzende Al-Bakr "ständig beobachtet" werde. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge sei der Mann aber nur in Intervallen von unter einer Stunde überprüft worden. Für diesen Donnerstag wurde eine Pressekonferenz um 11.00 Uhr in Dresden angesetzt.