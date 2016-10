Regensburger Domspatzen sollen entschädigt werden Die Missbrauchsopfer bei den Regensburger Domspatzen sollen finanziell entschädigt werden. Ein Aufarbeitungsgremium hat am Mittwoch ein Vier‐Säulen‐Konzept vorgelegt. Je nach der Schwere und Dauer der körperlichen oder sexuellen Übergriffe sollen sie zwischen 5.000 und 20.000 Euro erhalten. Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer. "Mit diesem Maßnahmenpaket hoffen wir, einen entscheidenden Beitrag zur Aufarbeitung zu leisten, wobei mein und unser allererstes Ziel ist, all denen Gerechtigkeit und Genugtuung widerfahren zu lassen, denen schweres Leid zugefügt wurde, das wir zwar nicht wieder gut machen können, wo wir aber zeigen wollen, dass es uns leid tut, nahe geht und dass wir das uns noch mögliche tun wollen, um das Leid anzuerkennen, und für künftige Generationen daraus zu lernen." Das Maßnahmenpaket ist das Ergebnis von Beratungen zwischen Vertretern der Kirche und der Betroffenen in den vergangenen Monaten. Alexander Probst, Opfervertreter in Aufarbeitungsgremium, zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. "Wir traten an mit einem Forderungskatalog, der bewusst sehr hoch angelegt war, und nach heutigem Stand wissen wir, dieser Forderungskatalog ist erfüllt, und zwar durch Gespräche, die wir gemeinsam geführt haben in einem Rahmen, der sehr konstruktiv, zielführend und immer von gegenseitigem Respekt geprägt war. Das kannten wir als Betroffene bis zu diesem Zeitpunkt nicht." Bis Mitte Oktober hatten sich 422 ehemalige Sänger des weltberühmten Chors gemeldet. Sie gaben an, zwischen 1945 und dem Anfang der 90er Jahre körperlich und teilweise sexuell missbraucht worden zu sein. Nach Angaben der Regensburger Domspatzen sind die Täter bis auf einen bereits verstorben. Dieser eine Täter solle nach Möglichkeit belangt werden.