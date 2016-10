350.000 Haushalte nach Brand in Japan ohne Strom Der schwarze Rauch nordwestlich der japanischen Hauptstadt Tokio war kilometerweit zu sehen. Dabei befand sich die Brandstelle unter der Erde. Das Feuer brach am Mittwoch in einem Kabel-Schacht des Energieversorgungsunternehmens Tepco aus. Als Folge waren etwa 350.000 Haushalte plötzlich ohne Strom. In manchen Gebieten war die Stromversorgung instabil. Die Ursache für den Kabelbrand war zunächst unklar. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben von Tepco war die Stromversorgung nach etwa einer Stunde wieder hergestellt. Die Ursache werde untersucht.