Tote bei Schießerei in Armenviertel von Rio de Janeiro Bei einem Großeinsatz der Polizei in dem Armenviertel Pavao-Pavaozinho in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind Anfang der Woche mindestens drei Menschen getötet worden. Es soll zahlreiche Verletzte gegeben haben. Bei dem Einsatz kam es zu einem Schusswechsel zwischen mutmaßlichen Drogenhändlern und Polizisten. Auslöser der mehrere Stunden andauernden Schießerei war nach Angaben der Sicherheitspolizei der Angriff einer Drogenbande auf das Gebäude der sogenannten Befriedungspolizei UPP. Die Regierung hatte vor der Fußball-WM 2014 und den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer versucht, die Gewalt in den Armenvierteln durch die Stationierung von UPP-Einheiten einzudämmen. Das Konzept war zunächst erfolgreich, geriet aber bald in die Kritik. So gab es Berichte über Übergriffe und Morde seitens der UPP-Polizisten. Bei der Polizeiaktion am Montag wurden zahlreiche Waffen und auch Rauschgift beschlagnahmt. Der brasilianische Soziologe Inacio Cano blickt mit Sorge in die Zukunft: "Was in Pavao Pavaozinho passiert ist oder was in irgendeiner Favela in Rio passiert, ist nichts Neues. Ein Einsatz mit mehreren Toten und Verletzten, eine großangelegte bewaffnete Auseinandersetzung. Und was am meisten wehtut ist, dass es in einem Gebiet passiert ist, wo die UPP stationiert ist. Wir können nicht darüber hinwegsehen, dass so etwas regelmäßig in den Armenvierteln von Rio passiert." Pavao-Pavaozinho gilt eigentlich als sicher. Das Viertel liegt oberhalb der berühmten Strandviertel von Rio. Auch Führungen für Touristen werden dort angeboten. Seit dem Ende der sportlichen Großveranstaltungen sind hier und in anderen Teilen der Stadt Drogenhändler und kriminelle Banden zunehmend auf dem Vormarsch.