Fensterputzer auf heldenhafter Mission Fertigmachen für einen heldenhaften Einsatz. Diese Fensterputzer in Sao Paulo gehen mit einer ganz besonderen Arbeitskluft ans Werk. Batman und The Flash auf Reinigungsmission hoch über den Straßen der brasilianischen Stadt. Die beiden Männer huldigen damit aber nicht etwa einem Comic-Helden-Fetisch - sie wollen kranke Kinder zum Lachen und auf andere Gedanken bringen. Und tatsächlich staunen die kleinen Patienten in der Kinderklinik Sabara über das Putzspektakel vor ihrem Fenster. Die Mutter der achtjährigen Isabella zeigte sich gerührt und dankbar über die Aufmunterung. "Sie war glücklich und ist aufgestanden, um es sich anzusehen, das ist gut. Wenn Kinder krank sind, sind sie ein bisschen niedergeschlagen und still, das hier bringt ihnen Spaß." Auch die neunjährige Laura freute sich über die Abwechslung im Klinikalltag. "Im Krankenhaus gibt es nichts zu tun. Solche Aktionen machen uns Kindern den Tag fröhlicher." Die Freude ist beidseitig. Auch beim Fensterputzer Daniel Barbosa lassen die Begegnungen das Herz höher schlagen. "Wenn ich nach Hause komme und meine Tochter in den Arm nehme, fühle ich mich stärker, ruhiger und friedvoller und ich habe das Gefühl, dass ich diesen Frieden an diese Kinder weiterreichen kann. Zugleich bringt es mir selbst Frieden, denn eine Umarmung eines Kindes ist immer etwas Besonderes." Hintergrund der Aktion ist der Weltkindertag, der in Brasilien am 12. Oktober gefeiert wird. Und egal ob alles nur Maskerade ist - für diese Kinder und ihre Eltern sind die Männer im Kostüm echte Helden.