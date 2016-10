Deutscher Umweltpreis an Recycling-Pioniere

Osnabrück. Drei Pioniere in Sachen Recycling werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Der Amsterdamer Unternehmer Bas van Abel, die Bauingenieurin Angelika Mettke und der Unternehmer Walter Feeß teilen sich die mit 500 000 Euro dotierte Auszeichnung. Van Abel wird für die Entwicklung des "Fairphones" gewürdigt, eines Smartphones, das mit Blick auf Ressourcensparsamkeit und soziale Verantwortung in der Produktionskette entwickelt wurde. Mettke und Feeß gelten als Pioniere beim Recycling von Beton.