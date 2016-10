Star aus "Game of Thrones" besucht Flüchtling in Stuttgart Das war wirklich eine riesige Überraschung für den 16-jährigen syrischen Flüchtling Hussam Alheraky. Der junge Mann, der mittlerweile in Stuttgart wohnt, bekam am Dienstag Besuch vom Schauspieler Liam Cunnigham, bekannt als nachdenklicher Ritter in der preisgekrönten Serie "Game of Thrones". Cunnigham hatte den Syrer zum ersten Mal Anfang September in Jordanien getroffen, als er im Auftrag der Hilfsorganisation World Vision unterwegs war. Dabei kamen sich beide näher und schlossen Freundschaft. Umso größer die Freude jetzt bei dem Teenager, den berühmten Schauspieler in Stuttgart wiederzusehen: "Ich bin wirklich sehr glücklich. Es ist unglaublich. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich fühle. Es ist, als ob ich meinen Vater sehe." Der Syrer war vor den Kämpfen in seiner Heimat geflohen. Nach Angaben von World Vision bringt er sich selbst Deutsch bei. Cunnigham zeigte sich von dem Jungen beeindruckt: Dieser lasse sich nicht unterkriegen und die Schrecken, die er gesehen habe, hätten ihn nur stärker gemacht. Man könne schnell erkennen, dass er eine großartige Zukunft vor sich habe.