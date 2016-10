Angst vor der Cholera Nach dem verheerenden Hurrikan "Matthew" sind die Hilfslieferungen für die Menschen auf der Karibik-Insel Haiti angelaufen. Das Wichtigste sei jetzt, dass die vom Wirbelsturm Betroffenen Zugang zu sauberem Wasser hätten, hieß es bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Nur so könne die Cholera unter Kontrolle gebracht werden. Zudem würden eine Million Impfdosen nach Haiti geschickt. Nachdem "Matthew" vor einer Woche über die verarmte Insel hinweggefegt war, stieg die Zahl der Erkrankten stark an. Die WHO berichtete von mindestens neuen 200 Verdachtsfällen. Das Wasser ist hochgradig verunreinigt, weil Latrinen zerstört und ganze Friedhöfe überschwemmt wurden. Die Organisation erwägt, die Bewohner von Haiti nur einmal anstatt sonst üblich zweimal gegen Cholera zu impfen, um mehr Menschen vor einer Erkrankung zu schützen. Auf Haiti waren mindestens 1000 Menschen durch den Hurrikan umgekommen. Die Lage ist immer noch unübersichtlich, die Regionen, die besonders stark von dem Hurrikan betroffen waren, sind nur schwer zugänglich.