Anschlag auf islamisches Heiligtum in Kabul Bei einem Anschlag auf ein schiitisches Heiligtum in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch ein Polizist, erklärte das Innenministerium. Demnach wurden zudem 36 Menschen verletzt. Der Angreifer war mit einer Polizeiuniform bekleidet und eröffnete in dem Gebäude das Feuer auf die Gläubigen. Zunächst war von mehreren Angreifern die Rede. Nach Angaben des Innenministeriums erschossen Spezialkräfte aber nur einen Attentäter. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Der Anschlag ereignete sich, als Schiiten das Aschurafest feiern wollten. Das Fest wird zu Ehren eines Enkels des Propheten Mohammed begangen. Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten gibt es in Afghanistan vergleichsweise selten. Die schiitische Minderheit klagt aber über Diskriminierungen und Drohungen. Im Juli waren bei einer Demonstration von Schiiten in Kabul 84 Menschen ums Leben gekommen.