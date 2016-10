Tamme Hanken brach in bayerischem Hotel zusammen

Der Tod von Tamme Hanken bewegt seine Familie und viele Fans. Mit nur 56 Jahren war er am Montag plötzlich an Herzversagen gestorben. Wie mehrere Medien berichten, brach der „XXL-Ostfriese“ in einem bayerischen Hotel zusammen.In dem Ort Mittenwald sah sich Hanken laut „Garmisch-Partenkirchener...