Nach Tagen relativer Ruhe wieder Luftangriffe auf Aleppo Diese Aufnahmen einer Drohne, die von syrischen Rebellen ins Internet gestellt wurden, sollen das Ausmaß der Zerstörung in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo zeigen. Die Gebäude, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, sollen in dem Teil der Stadt stehen, der unter der Kontrolle der Rebellen ist. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist nicht möglich. Nach mehreren Tagen relativer Ruhe hat die russische Luftwaffe nach Angaben der Rebellen ihre Angriffe auf Ost-Aleppo wieder aufgenommen. Es gebe neue massive Bombardierungen", sagte ein Rebellen-Kommandeur der Nachrichtenagentur Reuters. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach ebenfalls von neuen Luftangriffen. Dabei seien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Russland und Syrien hatten in der vergangene Woche die Luftangriffe vor allem im Norden reduziert. Damit sollte nach syrischen Angaben den Zivilisten die Möglichkeit gegeben werden, das umkämpfte Gebiet zu verlassen. Die Regierung in Damaskus bot auch den Rebellen an, mit ihren Familien den Ostteil Aleppos zu verlassen, wenn sie ihre Waffen niederlegten. Die Rebellen lehnten dies als Täuschungsmanöver ab. Die syrische Armee versucht mit russischer Unterstützung, den Ostteil Aleppos zu erobern. Dies wäre für Präsident Baschar al-Assad ein wichtiger Sieg und könnte seine Gegner entscheidend schwächen. Die Rebellen und ihre Unterstützer, darunter Saudi-Arabien und auch westliche Staaten, wollen den Fall Ost-Aleppos daher unbedingt verhindern. Zwischen diesen Fronten werden die Zivilisten zerrieben, die unter den massiven Zerstörungen und der katastrophalen Versorgungslage leiden.