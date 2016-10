Warten auf Hilfe in Haiti Nach dem Hurrikan "Matthew" warten in Haiti Zehntausende Menschen auf Hilfe. Die Vereinten Nationen haben begonnen in den betroffenen Gebieten Lebensmittel zu verteilen. Dabei kommt es nach Angaben von Helfern und Anwohnern immer wieder zu Zwischenfällen: "Es wurden Sachen verteilt. Aber Männer haben uns daran gehindert, etwas mitzunehmen. Wir halten das nicht mehr aus. Es gibt keinen anderen Ort, wir hingehen können." Helfer befürchten auch eine Choleraepedemie, weil vielfach der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt. „Matthew" war einer der stärkste Wirbelsturm in der Karibik in den letzten zehn Jahren. Er richtete auch in Kuba, auf den Bahamas und im Südosten der USA schwere Schäden an.