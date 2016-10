Proteste nach Verbot von Gedenkveranstaltung ein Jahr nach Anschlag von Ankara Pfefferspay gegen Demonstranten in Ankara. Die Menschen waren gekommen, um an die Selbstmordanschläge in der türkischen Hauptstadt vor einem Jahr zu erinnern. 2015 hatten sich vor dem Hauptbahnhof zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dort hatten sich Hunderte Menschen zu einer Friedenskundgebung versammelt. Bei dem Anschlag kamen mehr als 100 Menschen ums Leben, mehr als 500 wurden verletzt. Es war der schlimmste Anschlag in der Geschichte der Türkei. Am Montag hatte die Polizei den Zugang zum Hauptbahnhof abgeriegelt. Daraufhin kam zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Der Gouverneur von Ankara hatte die Versammlung der Angehörigen verboten. Er berief sich auf ein Ausnahme-Regel. Stattdessen sollten lediglich einige Beamte am Ort des Anschlags symbolisch Blumen niederlegen. Nach langen Diskussionen wurde einigen Familien doch der Zugang zum Gedenkort gewährt.