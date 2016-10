Gießener Rocker-Chef Aygün Mucuk laut Obduktion von 16 Kugeln getroffen

Mindestens 16 Kugeln trafen den am Freitag bei Gießen erschossenen Hells-Angels-Anführer Aygün Mucuk. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilten das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Gießen am Montag mit. Die meisten Geschosse trafen den 45-Jährigen in den...