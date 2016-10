Nobelpreis für Wirtschaft geht an Experten für Vertragstheorie Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den britischen Forscher Oliver Hart und Bengt Holmström aus Finnland. Damit werde ihr Beitrag zur Vertragstheorie gewürdigt, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm mit. Der gebürtige Londoner Hart lehrt an der Harvard University, der in Finnland geborene Holmström am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Per Telefonschalte sagte Holmström, er sei überrascht und sehr glücklich. Harts und Holmströms Forschung trage dazu bei, Themen wie die leistungsbezogene Bezahlung von Top-Managern zu verstehen. Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird erst seit Ende der 60er Jahre verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet. Sie trägt mit dem Preis der wachsenden Bedeutung wirtschaftlicher Fragen Rechnung.