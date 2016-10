Haiti trauert – 1000 Tote durch Hurrikan „Matthew“

Nach dem verheerenden Wirbelsturm „Matthew“ ist die Zahl der Toten auf der Karibikinsel Haiti auf 1000 gestiegen. Das ergab am Sonntag eine Auswertung von Angaben diverser lokaler Behörden. Teilweise wurden die Opfer in Massengräbern bestattet. Wegen des Mangels an sauberem Trinkwasser befürchtete...