Prozess um Teufelsaustreibung beginnt

Von Bäumen teilweise verdeckt ist die Fassade eines Luxushotels in Frankfurt am Main. Nachdem eine 41-jährige Südkoreanerin im Dezember 2015 in einem Zimmer des Hotels an den Folgen einer Teufelsaustreibung starb, müssen sich jetzt die mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Foto: dpa