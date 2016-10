Prozess um Teufelsaustreibung beginnt - Fünf Koreaner vor Gericht

Frankfurt/Main. Eine Südkoreanerin ist im vergangenen Dezember bei einer Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotel qualvoll umgebracht worden, jetzt beginnt der Prozess. Die mutmaßlichen Täter: fünf Verwandte, darunter der Sohn des Opfers. Sie sollen die 41-Jährige gemeinsam in einem stundenlangen Gewaltexzess getötet haben. Wegen Mordes müssen sich die Koreaner von heute an vor dem Landgericht Frankfurt am Main verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht von dem Mordmerkmal der Grausamkeit aus.

