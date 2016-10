LKA-Sprecher erklärt, warum Verdächtiger trotz Warnschuss nicht geschnappt wurde Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet TOM BERNHARDT, SPRECHER LANDESKRIMINALAMT SACHSEN "In den Medien wurde teilweise geschrieben, es wurde auf eine Person geschossen, dem war nicht so. Es wurde ein Warnschuss abgegeben. Wir konnten keinen Zugriff auf die Person nehmen und mussten in der Folge davon ausgehen, dass sich die Person wieder in die Wohnung bewegt hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann so eine Person so einfach entkommen? Wir wussten natürlich um den Hintergrund Sprengstoff. Dort muss man extrem sensibel auch beim Zugriff vorgehen. Wir wussten nicht, wann eine Detonation ausgelöst wird. Ob es irgendwie eine Sprengfalle in der Wohnung oder im Umfeld gab. Wir müssen uns hier immer wieder vergegenwärtigen, wir reden von einem Wohngebiet, was sehr stark besiedelt ist. Wir hätten unnötig Personen gefährden können. Deswegen mussten wir mit dieser Variante leben und haben uns in der Folge dann Zutritt zur Wohnung verschafft und die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen realisiert. Aus dieser Sicht war das für uns trotzdem erst mal ein erfolgreicher Einsatzabschnitt."