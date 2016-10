Robert de Niro würde Trump gerne ins Gesicht schlagen Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet "Er ist offensichtlich dumm, er ist ein Dreckskerl, ein Hund, ein Schwein, ein Betrüger, ein schlechter Schauspieler, ein Trottel, der nicht weiß, wovon er spricht, er macht seine Hausaufgaben nicht, ihm ist es egal, er veräppelt die Gesellschaft, er zahlt keine Steuern, er ist ein Idiot. Colin Powell hat's auf den Punkt gebracht: er ist eine nationale Katastrophe, er ist eine Schande für dieses Land, es macht mich so wütend, dass dieses Land an dem Punkt ist, dass dieser Trottel, dieser Dummkopf so weit gekommen ist. Er sagt, dass er Leute ins Gesicht schlagen will. Gut, ich würde ihm gerne eine reinhauen. Wollen wir wirklich so jemanden zum Präsidenten haben? Das glaube ich nicht. Mir geht es darum, in welche Richtung dieses Land steuert. Ich bin sehr, sehr besorgt, dass es in die falsche Richtung gehen könnte - mit jemandem wie Donald Trump. Wenn Dir was an der Zukunft liegt, dann triff die richtige Wahl."