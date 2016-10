Chemnitz: Suche nach Verdächtigem geht weiter Die Polizei fahndet weiter nach dem verdächtigen 22-jährigen Syrer, der der Vorbereitung eines Bombenattentats verdächtigt wird. Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Anschlagsplaner hat die Polizei in einer Chemnitzer Wohnung mehrere hundert Gramm hochbrisanten Sprengstoffs entdeckt. Am Chemnitzer Hauptbahnhof und in der Innenstadt nahm die Polizei am Samstag Nachmittag drei Personen vorläufig fest. Zwei von ihnen wurden wieder freigelassen, gegen einen besteht der Verdacht der Mittäterschaft Der entdeckte Sprengstoff wurde mittlerweile vernichtet. Das hochexplosive Material sei in einer extra dafür ausgehobenen Erdgrube von Spezialisten kontrolliert gesprengt worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Dabei sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt am späten Samstagabend: "Wir wissen auch nicht, ob der von uns Gesuchte auch überhaupt etwas in dieser Richtung dabei hat. Unter Umständen hat er auch nichts dabei, wir haben ja alles in der Wohnung gefunden. Aber das wäre alles spekulativ, insofern möchten wir die Bevölkerung bitten aufmerksam zu sein." Nach dem Sprengstoff-Fund kam es zu verstärkten Kontrollen, wie hier am Flughafen Berlin-Schönefeld. Das mögliche Anschlagsziel ist nach wie vor nicht bekannt, offen ist auch, ob hinter den Vorbereitungen ein einzelner Verdächtiger oder eine Gruppe steht.