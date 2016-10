Zwei Polizisten in Kalifornien erschossen

Palm Springs. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind zwei Polizisten durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer wurde bei dem Vorfall in Palm Springs verletzt. Eine Frau hatte den Notruf gewählt und angegeben, ihr Sohn bereite Schwierigkeiten. Als die Polizisten an ihrem Haus eintrafen, eröffnete ein Mann durch die geschlossene Haustür das Feuer. Dabei wurden die beiden Polizisten so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starben. Der Schütze konnte bislang nicht gefasst werden.