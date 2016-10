Mindestens 336 Tote bei Hurrikan "Matthew" in Haiti

Port-au-Prince. Bei dem schweren Hurrikan "Matthew" in Haiti sind offiziellen Angaben zufolge 336 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte vor Ort rechnen damit, dass die Zahl der Toten noch steigen wird. Der Wirbelsturm hatte den Karibikstaat am Dienstag mit voller Wucht getroffen. Inzwischen hat sich "Matthew" abgeschwächt, hält aber die Südostküste der USA weiter in Atem. In South Carolina kam der Sturm erstmals direkt an Land. Auch in Georgia setzte er Strände und Ortschaften unter Wasser.

