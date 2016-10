Zeichen bei TUI fly stehen auf Entspannung Beim Ferienflieger TUI fly stehen nach den Flugausfällen aufgrund massenhafter Krankmeldungen die Zeichen zunächst auf Entspannung. Die Konzernleitung ging am Freitag auf die Beschäftigten zu, die sich angesichts von Umbau-Plänen um ihre Zukunft sorgen. Am Abend hieß es dann, das komplette TUI-fly-Flugprogramm starte am Sonntag wieder. Am Samstag hingegen müssten noch große Teile des Angebots gestrichen werden. O-TON PASSAGIER BENJAMIN SEEL ("Dadurch, dass es eine Geschäftsreise ist, muss es eben umgebucht werden. Ich glaube, wenn ich als Privatperson da einen Fluggebucht hätte, würde mich auf den Urlaub freuen, ich glaube, da wäre es schon sehr sehr ärgerlich. Aber andererseits kann man es ja auch verstehen.") O-TON PASSAGIER HERR ZEYMER ("Ja, wir hoffen, dass wir pünktlich weg kommen. Im Internet haben wir nachgeschaut und da stand nichts an Information, 15 Minuten Verspätung, das wäre ja normal. Wir hoffen, dass der Flug jetzt losgeht.") TUI hatte erklärt, die Entscheidung über die Zukunft von TUI fly bis Mitte November aufzuschieben. Man nehme Sorgen und Ängste der Mitarbeiter ernst. Daher werde bereits jetzt unter anderem zugesagt, dass TUI fly für die Dauer von mindestens drei Jahren eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in Hannover bleibe. Zudem behielten Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge Gültigkeit und es werde keine Einschnitte bei den Gehältern geben. Weitere Gespräche mit Arbeitnehmervertretern seien ab Montag geplant.