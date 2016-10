Verdacht auf Sprengstoffanschlag – Großeinsatz in Chemnitz

Ein möglicherweise geplanter Sprengstoffanschlag hat am Samstag einen Großeinsatz der Polizei in einem Chemnitzer Plattenbauviertel ausgelöst. „Es besteht der Verdacht der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags“, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Dresden. Ein Haus wurde evakuiert,...