Hunderte Tote in Haiti nach Hurrikan Matthew Tod und Verwüstung. Die Spuren die Hurrikan Matthew in Haiti hinterlassen hat sind verheerend. Außerdem stieg die Zahl der Todesopfer nach lokalen Angaben auf mehr als 900 gestiegen. Am Freitag Ortszeit liefen Meldungen über immer mehr Tote aus entlegenen Gegenden ein, die durch den Wirbelsturm von der Außenwelt abgeschnitten waren. Allerdings ist die Lage immer noch unübersichtlich, genaue Zahlen lassen sich nur schwer beziffern. Nachdem der Hurrikan in dieser Woche über den verarmten Karibikstaat hinweggefegt war, stehen zudem Zehntausende Menschen ohne Unterkunft da. Auch sind wahrscheinlich große Teile der Ernte durch den Wirbelsturm zerstört worden, viele Menschen stehen vor dem Nichts. Zusätzlich leidet das Land noch immer unter den Folgen des schweren Erdbebens vor sechs Jahren mit über 200.000 Toten. Hurrikan Matthew fegte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h über das Land hinweg. Das US-amerikanische National Hurricane Center (NHC) stufte den Sturm mittlerweile zurück auf die zweite von fünf Stufen. Obwohl er sich nach und nach abschwäche, bleibe "Matthew" aber wohl solange ein Hurrikan, bis er sich am Sonntag von der Südostküste der USA fortbewege, erklärte das Hurricane Center.