Walkalb hilft gestrandeter Mutter Es ist eine Geschichte mit Happy End. Vor der australischen Küsten strandete am Freitag ein Buckelwal-Weibchen in seichtem Gewässer und blieb stecken. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie das Kalb offenbar versucht der Mutter aus der misslichen Lage zu helfen und sie wieder ins tiefere Wasser zu stupsen. Nach rund 40 Minuten gelang es dem Walweibchen dann auch sich freizuschwimmen. Die Wale werden zwischen April und November oft in der Region gesichtet, dort gebären sie ihre Kälber und begeben sich dann im Herbst in antarktische Gewässer.