Schwedisches Königspaar besucht Wittenberg

Wittenberg. Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sind zu einem Besuch der Lutherstadt Wittenberg eingetroffen. Vor der berühmten Thesentür an der Wittenberger Schlosskirche wurden sie von rund 250 Schaulustigen mit blau-gelben Fähnchen begrüßt. Der Überlieferung nach hatte Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel - sich von Sünden freikaufen zu können - an die Tür der Schlosskirche geschlagen. Das Ereignis gilt als Beginn der Reformation. Es jährt sich 2017 zum 500. Mal.

