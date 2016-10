Hurrikan "Matthew" schrammt an Florida vorbei

Miami. Schwere Überschwemmungen, aber keine Katastrophe riesigen Ausmaßes: Hurrikan "Matthew" ist nach seinen Verwüstungen mit hunderten Toten in Haiti am US-Bundesstaat Florida vorbeigeschrammt. Nun bangen die Menschen in den weiter nördlich gelegenen Bundesstaaten Georgia und South Carolina: Dort könnte der Hurrikan auf Land treffen oder der Küste zumindest gefährlich nahe kommen. Insgesamt verließen zwei Millionen Menschen in mehreren US-Bundesstaaten vorsichtshalber ihre Häuser. Die Zahl der Todesopfer durch "Matthew" in den USA stieg auf vier.

