Hurrikan "Matthew" erreicht US-Küste Böen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde und heftige Regenfälle trafen am Freitag auf die Küste von Florida. Das Nationale Hurrikan Zentrum in Miami erklärte, das Auge des Sturms werde weiter entlang der US-Ostküste in Richtung Norden nach Georgia und South Carolina ziehen. Welchen Verlauf der Sturm genau nimmt und vor allem ob er ins US-Hinterland dreht, war nach Angaben der US-Behörden noch unklar. In der Nacht zum Freitag war der Sturm eine Stufe niedriger in die Kategorie drei eingestuft geworden. In den Sozialen Medien tauchte ein Video auf, dass eine Flugzeug-Crew im Auge des Hurrikans zeigen soll. Unterdessen brachten sich Millionen Menschen vor dem Sturm in Sicherheit. US-Präsident Barack Obama rief seine Landsleute auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und Schutz zu suchen. Besonders hart traf der Hurrikan Haiti. Hier starben mehr als 800 Menschen, wie am Freitag aus amtlichen Angaben hervorging. Die Regierung in Port-au-Prince bat im internationale Hilfe. Das Auswärtige Amt in Berlin gab umgehend 600.000 Euro als Soforthilfe frei. Mit dem Geld sollen deutsche Hilfsorganisationen unter anderem bei der Versorgung der Menschen mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln unterstützt werden.