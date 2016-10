Kolbermoor. Ein vermeintlicher Scherz, der schlimme Folgen haben kann: Mit einem Laserpointer hat ein Unbekannter in der Nacht bei Kolbermoor in Bayern auf ein Passagierflugzeug gezielt und die Piloten irritiert. Nach Polizeiangaben war die Maschine von Johannesburg in Südafrika in Richtung München unterwegs. Die Flugsicherung wertete die Daten aus und grenzte den Tatort auf ein Waldstück ein. Vom Täter fehlt jedoch jede Spur.

