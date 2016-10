Tallahassee. Wegen des Hurrikans "Matthew" ist im US-Bundesstaat Florida in 600 000 Haushalten der Strom ausgefallen. Das sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Rick Scott. Die Behörden warnten vor extremen Windstärken um Cape Canaveral. "Matthew" hatte sich auf seinem Weg in nordwestlicher Richtung an Floridas Ostküste zunächst etwas abgeschwächt. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte ihn von der zweithöchsten Kategorie 4 auf 3 herab.

