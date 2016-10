Bilder der Woche 1. Tag der Deutschen Einheit - Heftige Proteste in Dresden 2. Friedensnobelpreis - Kolumbiens Präsident Santos erhält den Preis 2016 3. Hurrikan "Matthew" - Tote und Verwüstung in der Karibik 4. Frankreich - Erneut Proteste im Flüchtlingscamp von Calais 5. Afghanistan - Taliban greifen erneut Kundus an 6. Überfall in Paris - Räuber klauen Schmuck und Handys von Kim Kardashian 7. Italien - Mafiabosse Pelle hinter Kleiderschrank gefasst 8. Indien - Ärzte operieren 18 cm langen Schwanz vom Rücken eines Mannes 9. Royaler Besuch - Schwedens Königspaar Silvia und Karl Gustav in Deutschland 10. Australien - Frau schlägt Krokodil mit Flip-Flops in die Flucht